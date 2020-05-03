Пьяный водитель внедорожника въехал в толпу людей в Приморье

В городе Артем в Приморье в районе улицы Ульяновской водитель внедорожника въехал в толпу людей. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ, который поделился видео с места случившегося.
По словам очевидцев, лихач сначала проводил время с друзьями в гараже, где они жарили шашлык и выпивали. После этого они стали кататься на джипе.
В результате случившегося пострадали мама и маленький ребенок. Детали случившегося устанавливаются.
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