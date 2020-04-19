Пьяный водитель устроил массовое ДТП в Якутске

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18 апреля пьяный автомобилист устроил жесткое массовое ДТП в Якутске. Лихач разъезжал на своей Toyota Corolla и заехал на перекресток под красный свет.

В итоге его машина столкнулась с двумя другими легковыми автомобилями. Момент инцидента был записан на видео и оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ.

В результате произошедшего травмированной оказалась 6-летняя девочка и еще один взрослый. В отношении виновника ДТП составлены административные протоколы.

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