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Пьяный водитель угробил девушку в Благовещенске

Ночью с 23 на 24 августа в Благовещенске (Амурская область) случилось страшное ДТП. Его устроил пьяный водитель.

Примерно в 02:00 на пересечении улиц Горького—Кузнечная столкнулись Toyota Prius и Toyota Vish. Согласно предварительному анализу ДТП, виновником происшествия стал пьяный водитель Prius, который протаранил левый бок автомобиля Vish.

В итоге смертельные травмы получила девушка-пассажир Toyota Vish. Кроме того, травмированными оказались водитель этой машины и два человека из салона Prius. Виновник происшествия задержан и помещен в СИЗО. Ведется расследование, сообщает АСН24.

Фото: @autoroad.blg

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