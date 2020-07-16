Пьяный водитель протаранил школу в Приморье: травмированы четверо

39-летний пьяный водитель, управляя внедорожником Suzuki Escudo, протаранил забор и крыльцо школы в Спасском районе Приморского края.

Находясь под воздействием алкоголя, автомобилист потерял контроль над машиной и допустил сперва столкновение с забором у школы, а затем его автомобиль влетел в крыльцо учебного заведения.

В итоге травмированными оказались четыре человека – водитель и пассажиры внедорожника. В числе потерпевших был 9-летний мальчик, получивший травму головы.

На виновника ДТП составлены протоколы. Его обязали возместить ущерб поврежденному учебному корпусу, сообщает РЕН ТВ.

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