Пьяный водитель протаранил АЗС в Бурятии

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33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Toyota протаранил здание АЗС. Инцидент произошел в Улан-Удэ (Бурятия).

После ЧП началась погоня. Лихача стали преследовать инспекторы ГИБДД. Они задержали нарушителя на Тобольской улице, сообщает РЕН ТВ.

Во время задержания автомобилист вел себя агрессивно, поэтому на него были надеты наручники. Затем был произведен допрос и выписан протокол. Отметим, что лихача уже привлекали к ответственности за езду на машине в состоянии алкогольного опьянения.