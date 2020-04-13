Пьяный ребенок устроил ДТП на Кузбассе

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В воскресенье, 12 апреля, в Белове Кемеровской области на улице Магистральная произошла авария с участием подростка. Об этом пишет портал «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительной версии, нетрезвая 14-летняя школьница взяла без спроса авто Mazda, которое принадлежит ее отцу, и отправилась кататься с 16-летним знакомым. В результате она не справилась с управлением и врезалась в ограждение.

В результате подростки получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. По данному факту проводится проверка.