Пьяный мужчина отрубил 5-летней племяннице пальцы из-за разбитого телефона

В Бурятии возбуждено уголовное дело по п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета РФ.

Из детской больницы правоохранителям поступила информация о том, что туда поступила 5-летняя девочка, у которой отрублены два пальца на руке. По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний дядя ребёнка.

По версии следствия, 31 августа девочка вместе с отцом и его ранее судимым братом отправилась из деревни косить траву. Пошёл дождь, от него родственники укрылись в лесу. Там мужчины начали выпивать, а чтобы девочке было не скучно, дядя дал ей свой телефон. Ребёнок случайно уронил аппарат и повредил его.

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После этого, разозлившийся дядя приказал девочке положить руку на пень и отрубил ей топором два пальца. Мужчина сбежал, а пьяный отец привёл дочь домой. Уже оттуда девочку доставили в больницу. К счастью, один палец врачи сумели пришить.

Дядю-садиста оперативники задержали ночью, когда он вернулся на место преступления.