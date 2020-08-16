Пьяный лихач протаранил группу детей в Крыму, погибла девочка

В селе Новосельцево в Крыму вечером 13 августа произошла смертельная авария с участием пьяного водителя. Об этом пишет «Пятый канал».

Сообщается, что 34-летний владелец «Жигулей» сбил троих детей 2010, 2016 и 2018 года рождения, которые шли по тротуару. В результате скончалась 4-летняя девочка, остальных пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Виновник ДТП заявил, что выехал на пешеходную зону, поскольку на проезжей части была рассыпана гора грунта, и он пытался ее объехать, однако не заметил детей. Следствию предстоит выяснить, почему земля оказалась рассыпана на дороге.

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Выяснилось, что пьяного лихача лишили водительских прав на полтора года в 2016 году, однако он не восстановил удостоверение и не имел законных оснований для нахождения за рулем.