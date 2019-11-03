На главную Новости мира Пьяный костромич угнал авто из-за любви к бесплатному кино
Новости мираПроисшествия

Пьяный костромич угнал авто из-за любви к бесплатному кино

Возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 25-летнего жителя поселка Кадый. Он подозревается в угоне автомобиля. Об этом пишет ГТРК Кострома.

Выяснилось, что в конце сентября работник пилорам распивал спиртное на рабочем месте. Вскоре он захотел прокатиться по поселку. Для этого он сел за руль служебного «УАЗа» и отправился к зоне бесплатного Wi-Fi, позвав с собой сторожа предприятия.

Приятели посмотрели несколько фильмов, после чего вернули машину на место. Вскоре любитель бесплатного кино был задержан.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»