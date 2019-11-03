Пьяный костромич угнал авто из-за любви к бесплатному кино

Возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 25-летнего жителя поселка Кадый. Он подозревается в угоне автомобиля. Об этом пишет ГТРК Кострома.

Выяснилось, что в конце сентября работник пилорам распивал спиртное на рабочем месте. Вскоре он захотел прокатиться по поселку. Для этого он сел за руль служебного «УАЗа» и отправился к зоне бесплатного Wi-Fi, позвав с собой сторожа предприятия.

Приятели посмотрели несколько фильмов, после чего вернули машину на место. Вскоре любитель бесплатного кино был задержан.