Пьяный дебошир напал на медиков, приехавших помочь его матери

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний местный житель, который подозревается в нападении на врачей скорой помощи в квартире на Шпалерной улице. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что пьяный мужчина стал проявлять агрессию по отношению к медикам, которые приехали оказать медицинскую помощь его 74-летней матери. В частности, он ударил врача в грудь, из-за чего тот упал на пол.
Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения и предъявлении обвинения.
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