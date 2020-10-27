Пьяные хулиганы избили депутата и полицейского под Волгоградом

Депутата городской думы Волжского в Волгоградской области Романа Халикова избили пьяные хулиганы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Опубликовано видео с места событий.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Парламентарий заявил, что на него напала компания нетрезвых людей, которая также избила представителя правопорядка.

Депутат добавил, что от пьяной компании его спас водитель маршрутки, который притормозил рядом. Вскоре к остановке прибыли полицейские и тогда он решил вернуться на место инцидента.

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В это время пьяная компания напала на одного из представителей правопорядка, а депутат начал вести онлайн-трансляцию происходящего в соцсети. Один из нетрезвых участников происшествия, как заметил депутат, ударил его по голове.

Напавший на сотрудника полиции был доставлен в отдел, двоих мужчин и двух женщин привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти.