Пьяные девочки-подростки попали в ДТП на украденной «Волге»

Две несовершеннолетие москвички захотели разнообразить свои летние каникулы. На пьяную голову они решили украсть автомобиль ГАЗ-3102 и покататься на ней по городу. Затея подростков закончилась аварией.

За рулём «Волги» сидели девушки 15 и 16 лет. По предварительной информации, они были пьяны. В один момент подростков заметили полицейские, которые устроили погоню за малолетними. Девушки останавливаться не собирались и попытались скрыться. Гонка от правоохранителей закончилась быстро. Подросток, которая была за рулём, не справилась с управлением и врезалась в бордюр, задев стоящий рядом Nissan.



В ДТП несовершеннолетние получили травмы, их отправили в больницу. Об этом сообщает НТВ.