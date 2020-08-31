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Новости мираПроисшествия

Пьяные чеченцы устроили дебош в доме пенсионера в Крыму

Никита Брыкин

Издание «Подъём» стало известно об инциденте, который произошел в поселке Каменка под Симферополем.

Утверждается, что накануне ночью около 30 уроженцев Чечни, которые сняли в Каменке дом, залезли во двор пожилого соседа и стали хозяйничать там. Хозяин потребовал, чтобы незваные гости покинули территорию. В ответ на это те стали оскорблять мужчину. На шум сбежались соседи.

Тогда пьяные чеченцы вынули ножи и бросились на людей. По словам очевидцев, крымчане дали отпор. Так, нападавших избили попавшимися под руку камнями и садовым ведерком.

 «Те в прямом смысле уползли со двора. Они и раньше вели себя агрессивно, но вторжение в чужой дом переполнило чашу терпения», – рассказал один из очевидцев.

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В полицию ни одна из сторон конфликта не обращалась.

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