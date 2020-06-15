Пьяная воспитательница уснула в детской кроватке в Екатеринбурге

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Воспитательница в частном детском саду Екатеринбурга уснула на детской кроватке. Инцидент заснял на видео отец одного из воспитанников.

Родители отметили, что в момент встречи с воспитательницей последняя была в состоянии алкогольного опьянения. При этом отец одного ребенка снял на камеру увиденное и выложил в Сеть. Пока он вел съемку, работница детсада спала.

– Да… Вот такое у нас воспитание в детских садах, – цитирует мужчину РЕН ТВ.

Отметим, что во время «отдыха» воспитательницы дети были предоставлены сами себе и гуляли по садику. Сейчас ведется проверка по факту инцидента, потому что родители запросили ее у МВД.