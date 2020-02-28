Пьяная водительница эротично овладела алкотестером в Приморье

Пьяная водительница была поймана правоохранителями на территории Приморского края, когда разъезжала по городу в компании подруг. Задержанной оказалась модель эротического жанра.
Самое интересное началось после задержания. Девушка устроила в салоне патрульной машины выступление 18+. Она заявила, что алкотестер вызывает у нее эротические ассоциации. Красотка пояснила: развелась с супругом и желает подуть в иную трубочку.
Возможно, пьяная водительница не понимала, что от нее хотят инспекторы ГИБДД, а, может быть, желала довести стражей порядка до смущения, чтобы избежать наказания за езду в нетрезвом виде. Однако сотрудники ДПС проявили терпение и выписали барышне протокол за нарушение ПДД, сообщает РЕН ТВ.
Видео: РЕН ТВ