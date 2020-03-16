Пьяная пассажирка покусала полицейских во Внуково

Возбуждено уголовное дело против пары, покусавшей полицейских в аэропорту Внуково. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что в салоне самолета дебоширы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривали и нецензурно выражались. Командир корабля отказал им в перелете. В самолет зашли полицейские, и на них накинулась пассажирка. Женщина ударила одного правоохранителя в живот, а другого укусила за руку.

Женщина в призналась в содеянном, однако заявила, что защищалась. Расследование продолжается.