Путин пообещал повторить ВОВ в случае нападения на РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что готов повторить Великую Отечественную войну, если на Российскую Федерацию кто-нибудь посмеет напасть. Данное заявление лидер нашего государства сделал во время интервью для ТАСС, сообщает Вечерняя Казань.

Журналисты начали задавать Путину вопросы о том, насколько вероятна война в будущем. Владимир Владимирович отреагировал резко и конкретно, вспомнив Великую Отечественную войну.

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– Мы потеряли 27 млн человек. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим… Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет, – ответил президент РФ.