Путин объявил выходными ещё три дня в мае

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России удалось остановить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин. 

При этом он подчеркнул, что ситуация остаётся очень сложной, пик не пройден.

– Мы сейчас на самом сложном этапе борьбы, – заявил Путин. – Это может коснуться каждого. От всех нас потребуется предельная собранность, чтобы добиться спада эпидемии. 

Президент отметил, что все очень ждут возвращения к нормальной жизни. Для этого всем надо соблюдать правила.

Президент также объявил нерабочими три дня между майскими праздниками. Таким образом, отдыхать будем до 11 мая включительно. Зарплата должна сохраниться.

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