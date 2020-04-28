Путин объявил выходными ещё три дня в мае

России удалось остановить распространение эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин.
При этом он подчеркнул, что ситуация остаётся очень сложной, пик не пройден.
– Мы сейчас на самом сложном этапе борьбы, – заявил Путин. – Это может коснуться каждого. От всех нас потребуется предельная собранность, чтобы добиться спада эпидемии.
Президент отметил, что все очень ждут возвращения к нормальной жизни. Для этого всем надо соблюдать правила.
Президент также объявил нерабочими три дня между майскими праздниками. Таким образом, отдыхать будем до 11 мая включительно. Зарплата должна сохраниться.
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