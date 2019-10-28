Пуговка из «Папиных дочек» отмечает 18-летие

В понедельник, 28 октября, исполнилось 18 лет актрисе Екатерине Старшовой. Российские зрители знают её по роли Полины Васнецовой, Пуговки, в сериале «Папины дочки».



Екатерина родилась в Москве. Её родители фигуристы Елена Михайловская и Игорь Старшов. На роль Пуговки её утвердили в 2007 году, на следующий год девочка пошла в первый класс.



Снималась в рекламах: «ФрутоНяня», «Киндер-сюрприз», детская косметика «Принцесса», витамины «Пиковит», в ролике гипермаркета игрушек «Бегемот».



Екатерина активно размещает фотографии в инстаграме. Предлагаем вам посмотреть, как сейчас выглядит знаменитая Пуговка.



Использованы фотографии @ekstarshova