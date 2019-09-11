Птица застряла в шасси Боинга при посадке в Шереметьево

Крупная птица попала в шасси лайнера Boeing 10 сентября. В момент попадания птицы в механизм самолет совершал посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом рассказали в паблике «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что Boeing авиакомпании Аэрофлот направлялся в Шереметьево из Алма-Аты (Казахстан). Примерно в 18:00 самолет стал заходить на посадку в российском аэропорту. Маневр был осуществлен успешно.

Когда лайнер был уже на земле, был произвеен осмотр, во время которого был найден труп большой птицы. Она угодила в конструкцию стойки в ходе посадки Боинга и выпуска шасси.