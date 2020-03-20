Психотерапевт назвал основной признак склонных к измене мужчин

Врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН рассказал об основном признаке мужчин, которые склонны к изменам. По его словам, чаще других готовы изменить партнёрше мужчины, которые зациклены на своей внешности и привлекательности.



Ранее английский сайт знакомств провёл опрос и выяснил, что чаще всего ходят «на лево» посетители барбершопов – мужчины с ухоженными бородами. На втором месте мужчины с густой щетиной, на третьем – с длинной бородой.



Полеев подчеркнул, что зависимость есть, но она не прямая. Нельзя говорить, что если у человека есть борода, то он готов изменить.



– Густая щетина, которая заставляет некоторых мужчин очень часто ходить в парикмахерские, иногда такая жёсткая, что её нужно сбривать только опасной бритвой и с помощью специалиста, – приводит слова сексолога НСН.



В тоже время врач отмечает, что причиной появления такой щетины может быть высокий уровень тестостерона. А вот он то и может толкать мужчин на измены.



Полеев отмечает, что у тех мужчин, которые следят за собой и чаще ходят в салон красоты, вероятность появления любовницы выше. При этом причина для похода в салон может быть разная. Например, мужчина идёт туда, чтобы понравиться своей жене, которая младше него.

