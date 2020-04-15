Психологи объяснили, почему россияне нарушают самоизоляцию

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Психологи рассказали, почему жители России зачастую готовы «наплевать» на самоизоляцию, отправившись гулять или жарить шашлыки. Об этом пишет РЕН ТВ.

Как сообщает глава Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи Андрей Камин, в какие-то моменты нарушение самоизоляции можно объяснить появлением шока. То есть, люди не осознают реальную опасность происходящего. Кроме того, психологи считают, что нарушения изоляционного режима говорят депрессии.

– Отсутствие инстинкта самосохранения – это не глупость, а проявление определенных расстройств, – заявил специалист.

Кроме того, существует мнение, что нарушения самоизоляции являются показателем того, что люди боятся лишиться контроля над своей жизнью.

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