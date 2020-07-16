Противораковая вакцина успешно прошла первый этап тестирования

Учёные стоят в шаге от победы над таким страшным недугом, как рак.

В СМИ появились сообщения о том, что вакцина CLEC9A — от онкологических заболеваний разных типов, в ходе клинических испытаний показала устойчивые успешные результаты.

В настоящее время завершился первый этап тестирования данного медицинского препарата. Если динамика клинических испытаний будет и дальше положительной, то есть надежда, что вакцина станет лекарством для лечения злокачественных опухолей и люди, переживающие этот тяжёлый недуг, увидят «свет в конце туннеля».

Препарат планируется применять в лечении рака молочных желез, яичников, лёгких, мозга, поджелудочной железы и почек.

Уникальная разработка поможет не только облегчить течение болезни, но и спасти жизни людей, — пишет «OaNews».