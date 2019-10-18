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Протащил погибшего по земле: В Дзержинске столкнулись КамАЗ и KIA

17 октября в городе Дзержинске столкнулись КамАЗ и KIA Rio. Авария случилась примерно в 14:50 на 3-ем километре Бабинского кольца.

Пожилой мужчина с шестилетним водительским стажем потерял контроль над своим седаном, допустил выезд машины на встречку. Там произошло лобовое столкновение с груженым грунтом КамАЗом. Удар был мощнейшим: грузовик лишился переднего левого колеса, водитель KIA вылетел из салона, его многотонная грузовая машина протащила по земле.

В результате жуткого происшествия водитель седана умер. По факту произошедшего ведется проверка, сообщает НН Онлайн.

Фото: группа »Дзержинск — «52 Tотал Ньюс» / Vk.com

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