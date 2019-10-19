Прорыв дамбы в Красноярском крае: что известно на данный момент

В результате прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае погибли люди. По информации ТАСС, на данный момент известно о 12 погибших, ещё 19 человек пострадали. Судьба 13 человек неизвестна.



Сообщается, что при прорыве дамбы в рабочем посёлке Щетинкино затопило два общежития временного типа. Известно, что это посёлок старателей, который находится в тайге на удалении от населённых пунктов. Там есть проблемы со связью, а вертолёты санитарной авиации мог сесть только в 60 километрах от места ЧП. Ближайший город – Артёмовск – находится в 60 километрах.



По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи располагают информацией о том, что в общежития могли находиться до 80 человек.

