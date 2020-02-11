Производитель «взорвавшейся» колбасы объяснил причины «взрыва»

Причиной «взрыва» колбасы в Туле могло стать нарушение правил хранения продукта. Об этом изданию «Подъём» сообщили в пресс-службе компании «ТАВР».



Напомним, ранее жительница Тулы сообщила в соцсети о «взрыве» колбасы. Она собиралась пить чай и в момент «взрыва» лежавшей на столе колбасы едва не уронила чайник.



В компании «ТАВР» рассказали, что у колбасы уже истекал срок годности. «Докторская» была выпущена 14 декабря 2019 года. Всего в этот день было произведено более 11 тонн продукта. Других подобных обращений от покупателей не поступало.

