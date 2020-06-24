Прохожий отбил девушку-медика у озверевшего насильника-гастарбайтера

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Газете «Московский Комсомолец» стало известно об инциденте в подмосковном Серпухове.

Сообщается, что 21 июня 26-летняя женщина возвращалась из Москвы. Она ездила улаживать вопросы с учебным отпуском — женщина закончила мединститут. Возле моста через реку Нара ей повстречался 27-летний трудовой мигрант. Ранее он уже приставал к дамам, поскольку был пьян, однако ему давали отпор.

В порыве агрессии из-за сексуальных неудач он схватил жертву, потащил в кусты, бил по голове, но женщина отбивалась. Вскоре ей на помощь пришел случайный прохожий. Он оттащил насильника и сдал в полицию. Возбудили уголовное дело.

У жертвы разбито лицо, отек глаза и тяжелое нервное потрясение.