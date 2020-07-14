Профессора пытали, убили и расчленили из-за денег в Воронеже

Второй подозреваемый в жестоком убийстве профессора химического факультета ВГУ признал вину. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что его тело четыре месяца пролежало на балконе в съемной квартире. Полиция нашла расчлененные и растворенные в смеси соляной кислоты и хлорки останки профессора. Следователи предполагают, что аспирант договорился с сообщником об убийстве профессора, чтобы заполучить два миллиона рублей. По предварительной версии они пытали, убили и расчленили жертву.

Мужчина отметил, что совершил зло, и должен быть наказан за это.

«Я на самом деле долго размышлял по поводу всего произошедшего. Нельзя было так делать», – отметил он.

Злоумышленник аргументировал свои действия тяжелым финансовым положением и необходимостью позаботиться о ребенке после развода.

«Очень хотелось после развода дать ребенку по максимуму. Но уж как-то так, извините, но получилось», – признался мужчина.

Отметим, что подозреваемому с сообщником избрали меру пресечения – арест до 11 августа.