Продажу органической продукции в пластиковых тарах предложили запретить

В России могут ввести запрет на продажу органической продукции в пластиковых тарах. Сюда же будут относиться и емкости, которые созданы при помощи новейших технологий — наноматериалов и наночастиц.

Автором подобной инициативы стал Национальный органический союз. Так, по заявлению представителей ведомства, нынешний ГОСТ подразумевает хранение таких продуктов в экологически чистых материалах, а вот упаковки на основе полиэтилена, полипропилена и других поликарбонатов запрещены.

Однако производители используют лазейку в законе и используют тары из наноматериалов и наночастиц.

Эксперты отмечают, что безвредность тар из наночастиц и наноматериалов до сих пор экспериментально не доказана, поэтому при их использовании существует потенциальный риск для человека.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Этого не нано: органику запретят продавать в пластиковой упаковке

