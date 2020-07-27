Продажи виски, рома и настоек резко выросли во время пандемии

Во время пандемии россияне начали активнее потреблять виски, ром, текилу, а также горькие настойки. Именно эти категории во время самоизоляции (во втором квартале 2020-го) показали взрывной рост, о чем свидетельствую данные Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомились «Известия».

В апреле-июне реализация спиртных напитков крепостью выше 9 градусов (виски, ром, текила и другие), составила 1,7 млн декалитров. Этот показатель на 22% превысил аналогичный результат в 2019 году. Такая же динамика зафиксирована и в отношении ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% от объема готовой продукции, то есть горьких настоек. Их реализация составила 1,8 млн декалитров, что больше прошлогоднего показателя на 22%.

В целом объем реализации алкопродукции (без учета пива и пивных напитков) в рознице вырос на 3% и составил 51,4 млн декалитров. В РАР причины роста объясняют легализацией рынка и введением режима самоизоляции, когда закупка алкоголя осуществлялась впрок.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз сказал «Известиям», что в начале года на валютных рынках фиксировали значительные колебания соотношения курса рубля и доллара. Это могло подтолкнуть граждан покупать импортный алкоголь впрок: потребители ожидали, что в перспективе цены на напитки вырастут. В марте в России ввели режим самоизоляции, в результате чего власти ограничили работу всех заведений общепита и потребителям пришлось перенести фокус внимания с кафе и баров на магазины. Свою роль, считает эксперт, сыграла и невозможность выезда за рубеж.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Градус — не порок: россияне в пандемию полюбили виски, ром и текилу

