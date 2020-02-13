Продажи противовирусных препаратов в России увеличились в 3,6 раза

Российские граждане купили в 3,6 раза больше противовирусных препаратов на прошлой неделе, чем в то же время годом ранее. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД», предоставленные по запросу «Известий».

Эксперты полагают, что рост спроса не связан с боязнью коронавируса, а свидетельствует о росте заболеваемости гриппом. При этом китайский патоген оказал влияние на другую категорию препаратов, на 12% подорожали средства для стимуляции иммунитета.

Отмечается, что на прошлой неделе россияне покупали средства для стимуляции иммунитета на 9% чаще, чем в то же время годом ранее. Средний чек за покупку составил 560-570 рублей. При этом продажи способствующего укреплению иммунитета витамина С выросли не так значительно — только на 6%. В среднем за него платили 220–225 рублей — на 10% больше, чем год назад.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Эпидпорог спроса: продажи противовирусных средств выросли в 3,6 раза

