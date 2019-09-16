Модернизированная версия легендарной Нивы (Lada 4×4) будет презентована в январе 2020 года. К этим датам ВАЗовские инженеры оснастят знаменитый внедорожник новыми бамперами и предложат штатные места крепления ПТФ в них.

По мнению автомобильных экспертов, изменений в деталях кузовных панелей или осветительных приборов ждать не стоит. Интерьер вместит в себя новую приборную панель и доработанный центральный тоннель. Задний диван станет немного иным, а также получит подголовники. Также автовладельцев порадует появление осветительного плафона со встроенной системой вызова службы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Техническая начинка внедорожника не поменяется. Так считают эксперты. Информации о цене на обновленную Ниву пока что нет, сообщает Пенза Драйв.

Фото: Пенза Драйв