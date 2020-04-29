Приятели жестоко убили в лесу двух бомжей в Омске

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Возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые подозреваются в двойном убийстве в Омске. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Инцидент произошел 22 апреля. Прохожие наткнулись в лесополосе в районе улицы Ростовской на тела двоих бездомных. Они были обезображены ножевыми ранениями. Вскоре были задержаны двое омичей, 28 и 43 лет, которые каждый день ходят по лесополосе на работу — на строительный объект.

Выяснилось, что в ходе застолья с бездомным произошла ссора, в ходе которой приятели убили оппонента. Покидая место преступления, злоумышленники заметили второго мужчину без определенного места жительства. Они решили, что он мог стать свидетелем расправы и решили убить его тоже.

В ходе допроса младший из злоумышленников рассказал, что еще до убийства его старший товарищ произнес фразу: «Хочу крови!».