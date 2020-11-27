Приятели две недели держали в плену и насиловали мужчину в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ узнал о госпитализации в Петербурге 41-летнего мужчины. У него диагностировано сотрясение головного мозга, переломы ребер, множественные переломы костей рук, ног и черепа, ушибы, поврежден половой орган.

По словам потерпевшего, эти травмы он получил, находясь в плену у работодателей. По предварительным данным, разнорабочий потребовал у начальства зарплату. Однако вместо этого они взяли его в плен и более недели насиловали и избивали.

Мужчина был спасен после того, как 24 ноября его брат обратился в полицию за помощью.

Подозреваемые задержаны. Один из них – волонтер. Двое других приехали из Украины и Алтайского края. Возбуждено уголовное дело.