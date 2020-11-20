Привязанный родителями к люльке младенец задохнулся в Подмосковье

В одном из сел в Одинцовском районе Подмосковья во сне погиб 10-месячный ребенок, пишет «МК». Он жил в семье из Таджикистана, которая перебралась в Россию около трех лет назад на заработки. Мигранты жили на мансардном этаже дома, у хозяев которого они трудились.

Подчеркивается, что у национальной таджикской люльки, в которой обычно спала малышка, отсутствуют бортики. Поскольку дочка была очень активной, ее привязывали специальными ремешками в области ног и груди.

Сообщается, что 29-летняя мать уложила ребенка и ушла заниматься делами по дому. Некоторое время спустя к кроватке подошел ее 37-летний муж и обнаружил, что дочка лежит в каком-то неестественном положении и не дышит.

Пара сразу же вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть малышки. На ее шее виднелся синяк, скорее всего, девочка во сне обмоталась ремешком, которым была привязана к кроватке и умерла от удушения.

Следователи возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».