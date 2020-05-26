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Приморец объяснил, почему увел троих детей в лес

Алексей Агеев
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Мужчина из Приморского края, который ушел с тремя детьми жить в лес, объяснил, почему совершил данный поступок. Гражданин заявил, что хотел приучить детей выживать на природе.

Правоохранители составили на мужчину протокол по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

Как сообщают в приморском УМВД, в дальнейшем детей хотят направить в социально-реабилитационный центр, где они будут находиться под опекой педагогов и психологов. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что приморец спрятал детей от пандемии COVID-19 в лесу

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