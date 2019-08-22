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Примерно 200 человек эвакуированы из-за пожара на теплоходе в Петербурге

В Северной столице случилось возгорание на борту теплохода «Петр Чайковский». Огонь охватил каюту второго механика. Во время пожара пострадал один человек.

Загоревшийся корабль располагается рядом с Октябрьской набережной в Уткиной заводи. Около вспыхнувшего судна стоял другой теплоход, с которого было необходимо провести эвакуацию примерно 200 человек.

Возгорание ликвидировали в 06:20. Тушением огня занимались 50 спасателей, которые использовали в работе 10 единиц техники, сообщает РЕН ТВ.

Фото: МЧС

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