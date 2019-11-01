Приложение для оформления ДТП будет доступно с 1 ноября

Сервис оформления ДТП по европротоколу с помощью приложения «Помощник ОСАГО» заработает в тестовом режиме с 1 ноября в пяти регионах. Об этом рассказали в Российском союзе автостраховщиков.

Приложение можно будет скачать в Google Play и App Store. Оно будет доступно для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Татарстан.

Как рассказали в пресс-службе Минкомсвязи, сервис позволит оформить ДТП по европротоколу за 15 минут без заполнения бумажного извещения. Для этого мобильное приложение должно быть установлено на смартфоне одного из участников ДТП.

-Все данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто, страховой полис) для оформления извещения поступают из профилей водителей на портале «Госуслуги», –– пояснили в министерстве.

При этом попавший в ДТП водитель сможет выбрать вариант оформления аварии –– с фотофиксацией или без нее. Однако во втором случае максимальная сумма выплат снизится с 400 тыс. до 100 тыс. рублей.

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