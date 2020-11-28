Приемный отец систематически насиловал дочь в Москве

В Москве 26-летняя девушка рассказала следователям жуткую историю. По ее словам, она постоянно подвергалась сексуальному насилию со стороны своего приемного отца, сообщает телеканал НТВ.

По предварительным данным, сексуальное насилие происходило около 20 лет назад, однако москвичка решилась обо всем рассказать только сейчас. При этом Кристина по-прежнему называет папой Александра Манько, который издевался над ней.

В ближайшее время 66-летнего мужчину должны арестовать. Известно, что он частично признал вину. В основу обвинения кроме прочего лег телефонный разговор девушки с приемным отцом. Мужчина объяснил свое поведение так: «А ты заметила, что у меня не было с 1998 года, как мама ушла, ни одной женщины? Мне нужно было куда-то девать эту энергию».

По данным следствия, семья Манько воспитали минимум 10 мальчиков и девочек из детского дома.