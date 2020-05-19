При крушении Ми-8 под Москвой погиб весь экипаж

Вечером 19 мая в результате жесткой посадки военно-транспортного вертолета Ми-8 близ деревни Захарово в безлюдной местности погиб экипаж из трех человек. Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места трагедии.
Сообщается, что воздушное судно выполняло плановый полет в рамках курса боевой подготовки без боекомплекта. По предварительной версии, причиной случившегося могла стать техническая неисправность.
Как видно на кадрах, вертолет сел в болото и перевернулся. Подробности уточняются.
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