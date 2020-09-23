Президент ОКР оценил перспективы Загитовой и Медведевой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поддержал решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая не будет выступать в этом сезоне и сосредоточится на телевизионной карьере. Об этом он заявил в интервью «Известиям».
Также глава ОКР высказался о шансах двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вернуться на топ-уровень после воссоединения с тренером Этери Тутберидзе.
В сентябре Евгения Медведева рассталась со своим прежним наставником — канадцем Брайаном Орсером. Она попала в ситуацию, когда продолжение ее тренировок в Канаде было поставлено под вопрос из-за карантинных ограничений.