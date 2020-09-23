Президент ОКР оценил перспективы Загитовой и Медведевой

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поддержал решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, которая не будет выступать в этом сезоне и сосредоточится на телевизионной карьере. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

— Когда человек достигает вершины карьеры, а в случае Загитовой мы говорим о её титуле олимпийской чемпионки, зачастую происходит некий процесс переосмысления. Если Алина решила попробовать себя в другой области, ее стоит только поддержать. Это ее жизнь, которую она, наверное, хочет прожить так, чтобы охватить как можно больше граней. Я всегда говорю спортсменам: нельзя зацикливаться только на спорте. Нужно стараться быть разносторонним, не ограничивать себя только одним амплуа, — рассказал функционер.

Также глава ОКР высказался о шансах двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вернуться на топ-уровень после воссоединения с тренером Этери Тутберидзе.

— Я бы не акцентировал внимание на результатах. Для меня спортсмен — это далеко не только очки-голы-секунды. Женя вернулась к своему тренеру, имеет возможность полноценно тренироваться. Она не могла это делать с Брайаном Орсером, потому что он находится в Канаде, а Женя — в России. Невозможно максимально эффективно работать по видеосвязи. При всем уважении к тем, кто практикует подобного рода тренировки. Я всю свою спортивную жизнь провел с одним тренером. Даже на секунду не могу представить, чтобы мы тренировались на расстоянии. Я считаю, что Медведева получила большой опыт, проработав два года в другой части света, но здесь и сейчас попытаться достичь новых целей, справиться с вызовами, конечно, лучше в родных пенатах. А как все сложится — мы увидим совсем скоро, — указал Поздняков.

В сентябре Евгения Медведева рассталась со своим прежним наставником — канадцем Брайаном Орсером. Она попала в ситуацию, когда продолжение ее тренировок в Канаде было поставлено под вопрос из-за карантинных ограничений.

Подробнее — читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Общение с нашими адвокатами добавляет оптимизма».