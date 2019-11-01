Президент Молдавии посетит Москву в годовщину победы в ВОВ

Президент Молдавии Игорь Додон приедет в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне и посетит предновогодний неформальный саммит ЕАЭС (Евразийского экономического союза) в Санкт-Петербурге 20 декабря. Об этом, а также об он рассказал в интервью.

-Мы обязательно поедем в Москву на 9 мая-, — заверил Додон, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Помимо этого, президент Молдавии сообщил о рабочем визите премьер-министра республики Майи Санду в Москву, который запланирован на ноябрь.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям».