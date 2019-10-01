Презентован обновленный кроссовер Toyota C-HR

Японский автоконцерн Toyota обновил паркетник C-HR. Автомобиль обзавелся новым передним бампером, измененным задним бампером, светодиодными фарами и фонарями на корме. При этом поворотники теперь объединили с ДХО. На этом о внешности обновленного кроссовера все.

Что касается комплектаций, то здесь также имеются нововведения: в палитру версий добавили второй гибридный вариант оснащения. Здесь используется атмосферный мотор объемом 2.0 литра линейки Dynamic Force. Он работает в паре с электрическим мотором и электромеханическим вариатором. Вся система в целом способна выдать 184 л.с. Кроме того, покупателям предложат и старые варианты оснащения: версию с турбированным движком на 1.2 (115 л.с.), двухлитровым атмосферником (148 л.с.), и, наконец, гибрид с объемом в 1.8 (122 л.с.). Полный привод будет предоставляться только на комплектацию с агрегатом 1.2 литра.

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В качестве приятных бонусов инженеры внесли усиленную шумоизоляцию салона, перенастроенный электроусилитель руля и новую медиасистему с функциями Apple CarPlay и Android Auto. Известно, что обновленные кроссоверы поступят в продажу в Америке и Европе уже совсем скоро – через несколько месяцев. Когда новинки приедут в нашу страну – неизвестно, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю