Преступники похитили мужчину в Екатеринбурге

Следователи из Екатеринбурга завели уголовное дело после похищения мужчины. Инцидент произошел недалеко от стройплощадки на улице Шейнкмана и был заснят на видео. Кадры опубликовали в соцсети Телеграм, после чего и началась проверка.

При просмотре ролика можно увидеть, как двое преступников в масках и капюшонах заталкивают в ВАЗ кричащего мужчину. После этого легковушка скрылась в неизвестном направлении, сообщает РЕН ТВ.

Следователям удалось выяснить, где находился похищенный гражданин. Его освободили и допрашивают. СМИ сообщают, что потерпевший не желал ранее уезжать с того участка, где сейчас ведется стройка.