Представлена полноприводная Toyota Camry

Японский автомобильный концерн Toyota провел анонс новой версии пользующегося спросом седана Camry. На родине модели была представлена комплектация машины с полным приводом. Новинка будет реализовываться на территории Японии.

Toyota Camry с четырьмя ведущими колесами является гибридом с силовым агрегатом из 2,5-литрового атмосферника и электромотора. Всего две силовые установки выдают 211 л.с. Кроме того, будет продаваться версия e-Four. Она обзаведется электромотором, который установят на задней оси. Такой агрегат будет дополнительным. Он станет помогать седану трогаться с места, если покрытие скользкое. Когда Camry разгонится до 10 километров в час, электрический помощник отключится. Итоговая мощность такой модификации составит 218 «лошадей».

Отметим, что продавать полноприводную Toyota Camry начнут уже скоро. Ожидается, что реализация начнется в середине декабря 2019 года, сообщает Daily-Motor.

Фото: Toyota