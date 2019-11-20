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Представлен спортивный Haval H6 GT

Кроссовер Haval H6 GT показали в спортивном исполнении. Машина стала выглядеть более свежо.

Этого удалось добиться за счет установки 19-дюймовых колес, внедрения черного декора в кузов и красных вставок в интерьер. При этом за разгон и динамику отвечает тот же турбированный двигатель объемом 2.0 литра (224 л.с.), что ставится на стандартную комплектацию кроссовера. В паре с мотором работает 7-скоростная преселективная роботизированная коробка передач.

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Ожидается, что продажи модели Haval H6 GT на территории КНР начнутся уже в этом году, сообщает Авторевю.

Фото: Авторевю

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