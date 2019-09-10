Представлен новый смартфон Oppo A9 (2020)

Сотрудники китайского бренда Oppo представили новый смартфон. Он носит название Oppo A9. Отметим, что в линейке компании уже имеется гаджет с таким же названием. Однако похожие внешне девайсы различаются по технической начинке.

Расскажем немного о характеристиках нового Oppo A9 (2020). Во-первых, его «сердцем» является чип Snapdragon 665. Он работает вместе с 4/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Смартфон предлагается с HD+ экраном на 6,5 дюйма. Камера для A9 2020 года разработана четырёхмодульная. На ней стоят датчики с разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп. Форнталка «вооружена» 16 Мп. За производительность модели отвечает батарея, емкость которой равняется 5000 мАч.

1 из 3

Oppo A9 (2020) будет предлагаться покупателям в синем и зеленом исполнениях корпуса. Продавать модель начнут 16 сентября. О цене на новый смартфон пока нет никаких данных, сообщает itzine.ru.

Фото: Oppo