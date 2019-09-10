Представлен iPhone 11

Сотрудники американской компании Apple провели презентацию новой модели. Публике показали iPhone 11.

Новый смартфон будет предлагаться в шести цветовых исполнениях. Цена новинки – 699 долларов. 11ый «Айфон» обзавелся двойной камерой. Второй объектив является ультраширокоугольным. Он подходит для съёмки с увеличенным углом обзора. Кроме того, смартфон предоставит владельцу возможность делать селфи в slow motion (такая функция в первый раз появляется на фронталке).

Размер дисплея равняется 6,1 дюйма, имеется ночной режим съёмки, а также оптическая стабилизация видео, сообщает Лайф.ру.

Фото: Apple