Представитель ВОЗ оценила возможность возникновения в России второй волны коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что возможность возникновения второй волны коронавируса в стране зависит от поведения россиян. Об этом она заявила ТАСС.
По словам Вуйнович, уменьшение числа новых случаев COVID-19 не связано с развитием эпидемиологического процесса, а вызвано принятыми в стране мерами. Она отметила, что власти и жители страны должны учесть наработанные за полгода меры и попытаться избежать новой волны коронавируса.
Вуйнович подчеркнула, что пока нет вакцины и действенного лекарства от COVID-19, успокаиваться рано. Каждый должен продолжать соблюдать осторожность и не подвергать своим поведением опасности себя и других.
Эксперт считает, что при соблюдении этих условий можно будет избежать новой масштабной эпидемии, а следовательно и масштабных ограничительных мер.
Она также подчеркнула, что в мире пандемия только усиливается. В ВОЗ ежедневно поступают данные о рекордном числе заражённых. За полгода коронавирусом на Земле заболели уже более 10 миллионов человек. При этом за каждую из двух последних недель выявлялось более миллиона новых случаев.
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