Председатель Госдумы назвал самый важный закон, принятый депутатами в октябре

На сайте Госдумы опубликовано блиц-интервью с Вячеславом Володиным.



Какие законы и законопроекты из рассмотренных в этом месяце Государственной Думой Вы бы назвали наиболее важными?



— Наиболее важным могу назвать закон, в соответствии с которым члены ЖСК получат компенсации из фонда помощи обманутым дольщикам. Поправки уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками. Теперь они смогут получить не только поддержку в виде государственного финансирования достройки проблемных объектов, но и в виде компенсации стоимости жилья, если достройка объекта будет признана нецелесообразной. Наша задача – защитить всех граждан, пострадавших от недобросовестных строительных компаний.



Работу какого комитета Государственной Думы Вы могли бы отметить в октябре?



— Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Благодаря работе Комитета стало возможным в короткие сроки принять закон, усиливающий защиту членов ЖСК, участвовавших в долевом строительстве, от недобросовестных застройщиков.



Вячеслав Викторович, на Ваш взгляд, кто из депутатов был самым активным в зале пленарных заседаний в уходящем месяце?



— В октябре самыми активными были депутаты Андрей Исаев (фракция «Единая Россия»), Олег Смолин (фракция КПРФ), Сергей Иванов (фракция ЛДПР), и Федот Тумусов (фракция «Справедливая Россия»).

